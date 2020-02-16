'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı.

'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hafize F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ferhat F. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., iddiaya göre, kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayarak, ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Ferhat F. ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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