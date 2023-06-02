Kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız kardeşini bıçakladılar

Afyonkarahisar'da, kıskançlık yüzünden çıkan bıçaklı kavgada ağabeyi 22 yaşındaki kız kardeşini villanın bahçesinde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, İhsaniye içesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.E., arkadaşı olan B.Ş., eşi T.Ş. ve kız kardeşi D.Y., termal bir villada konaklamaya başladı. B.S.E. ile B.Ş., alkol alarak eğlendikleri esnada taraflar arasında kıskançlık meselesi yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre B.Ş., eline aldığı bıçakla B.S.E. ve öz kız kardeşi D.Y.'yi kovalamaya başladı. Evden sokağa taşan kavgada B.Ş., kız kardeşi D.Y.'yi yakaladığı villanın bahçesinden sırtından bıçakladı. Olayın ardından B.Ş., karısı T.Ş.'yi de yanına alarak B.S.E.'ye ait 33 AET 650 plakalı aracı alarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan D.Y.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şüpheli B.Ş.'nin her yerde arandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR