Kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız kardeşini bıçakladılar - Son Dakika
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Kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız kardeşini bıçakladılar

Kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız kardeşini bıçakladılar

02.06.2023 13:59

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda, kıskançlık yüzünden çıkan kavgada bir kişi, ağabeyinin kız kardeşini villanın bahçesinde bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli ise aranıyor.

Afyonkarahisar'da, kıskançlık yüzünden çıkan bıçaklı kavgada ağabeyi 22 yaşındaki kız kardeşini villanın bahçesinde bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, İhsaniye içesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.E., arkadaşı olan B.Ş., eşi T.Ş. ve kız kardeşi D.Y., termal bir villada konaklamaya başladı. B.S.E. ile B.Ş., alkol alarak eğlendikleri esnada taraflar arasında kıskançlık meselesi yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre B.Ş., eline aldığı bıçakla B.S.E. ve öz kız kardeşi D.Y.'yi kovalamaya başladı. Evden sokağa taşan kavgada B.Ş., kız kardeşi D.Y.'yi yakaladığı villanın bahçesinden sırtından bıçakladı. Olayın ardından B.Ş., karısı T.Ş.'yi de yanına alarak B.S.E.'ye ait 33 AET 650 plakalı aracı alarak olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan D.Y.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şüpheli B.Ş.'nin her yerde arandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız kardeşini bıçakladılar - Son Dakika


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