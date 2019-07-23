Son Dakika Haberleri: Kıskandığı Halime'yi 20 bıçak darbesiyle öldürdü
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Kıskandığı Halime'yi 20 bıçak darbesiyle öldürdü

51 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otelde garson olarak çalışan Halime Şenal (31), birlikte yaşadığı Ümit G. (39) tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Kıskandığı Halime'yi 20 bıçak darbesiyle öldürdü, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otelde garson olarak çalışan Halime Şenal (31), birlikte yaşadığı Ümit G. (39) tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Jandarmanın çalışması sonucu yakalanan Ümit G., cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf etti.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'yle Evrenseki Mahallesi sınırındaki Kumköy minibüs durağının yan tarafında, sabah saatlerinde, bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada cesedin Halime Şenal'a ait olduğu belirlendi. Otelde garson olarak çalıştığı tespit edilen Halime Şenal'ın Ümit G. ile birlikte yaşadığı saptandı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, Şenal'ın gece iş çıkışında Ümit G. ile buluştuğunu ve tartıştığını belirledi. Daha sonra minibüs durağının olduğu bölgede tartışma sırasında Ümit G.'nin Şenal'ı bıçakladığı tespit edildi. 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü saptanan Şenal'ın cinayet zanlısı Ümit G.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonla Ümit G.'yi yakaladı. Ümit G.'nin sorgusunda kıskançlık nedeniyle tartıştığı Şenkal'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.


Jandarma, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:23 Kaynak: DHA
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