Kıskandım Ondan Yaptım | İlişkilerde Psikolojik Şiddet
23 dakika önce
Özellikle yeni dönemde fark etmediğimiz ve toplum tarafından normalleştiren bu şiddet türü konusunda öncelikle hayatın başında olan genç takipçilerime bir video çekmek istedim.
Özellikle yeni dönemde fark etmediğimiz ve toplum tarafından normalleştiren bu şiddet türü konusunda öncelikle hayatın başında olan genç takipçilerime bir video çekmek istedim. Umarım fayda sağlar, kendi ayakları üstünde duran güçlü bireyler olma yolunda özsaygınızı kaybetmediğiniz güzel bir hayat kurgularsınız. Hepinizi seviyorum. Her türlü sorununuzda destek olacağımı size yeniden hatırtlatmak isterim. Güzel pazarlar
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:25 Kaynak: Youtube
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