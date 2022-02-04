Üye Girişi
Kışkılı köyüne fırtına şifası - Son Dakika

Kışkılı köyüne fırtına şifası

04.02.2022 10:15
Kışkılı köyüne fırtına şifası

AĞRI ve Cilo'dan sonra 4 bin 58 metre ile Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı Süphan'a kış tırmanışa geçen 6 dağcı, fırtına ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımdan geri döndü.

AĞRI ve Cilo'dan sonra 4 bin 58 metre ile Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı Süphan'a kış tırmanışa geçen 6 dağcı, fırtına ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımdan geri döndü. Kışkılı köyüne sığınan dağcılar, burada da kar nedeniyle 2 gün mahsur kaldı. Bu süreçte dağcılardan Dr. Kadir Yıldırım, köydeki hastaları muayene ederek moral verdi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) üyeleri ile çeşitli illerden gelen 6 dağcı, Ağrı, Bitlis ve Muş sınırlarındaki Süphan Dağı'na kış tırmanışı yapmaya karar verdi.

Osmaniye'den Ali Rıza Işık, Kadir Yıldırım, Kübra Nur Dönmez; Erzincan'dan Zafer Küçüksu, Ankara'dan Nesrin Çamlıdere ve Kayseri'den Seyit Ali Demirezer, tırmanışa 29 Ocak gecesi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kışkılı köyünden başladı. 2 bin 800 rakıma kadar tırmanan dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. 3 bin 200 rakıma ulaşan dağcılar, şiddetini artıran fırtına ve tipi nedeniyle zirve yapamadan dönüşe geçti.'ONLARA MORAL VERDİK'Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Süphan Dağı'ndan Kışkılı köyüne inen 6 dağcı, kardan kapanan yollar nedeniyle de burada 2 gün mahsur kaldı. Bu süreçte dağcılardan Dr. Kadir Yıldırım, 20 haneli köydeki hastaları muayene etti.Osmaniye'de Abdurrahman Keskiner Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Kadir Yıldırım, "Kar yüzünden köyün yolları kapalı olunca sağlık merkezlerine gidemeyen hastaları muayene ettik. Onlara moral verdik" diye konuştu.

ODAK'ın organize ettiği tırmanışa 4 ilden dağcıların katıldığını söyleyen Ali Rıza Işık ise "Kışkılı köyünde toplandıktan sonra 29 Ocak saat 02.30'da tırmanışa başladık. Normal bir havada başladığımız tırmanış, tipi ve fırtına sebebiyle zorlu geçti. 3 bin 200 rakıma ulaştığımızda yoğun tipi ve fırtına sebebiyle geri dönmek zorunda kaldık. Kar yağışı sebebiyle Kışkılı köyünün yolu da kapalı olunca 2 gün burada kaldık. Köyde yolun açılmasını beklerken doktor arkadaşımız da hasta vatandaşları muayene etti, onlara yardımcı olmaya çalıştı" dedi.


Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
Kışkılı köyüne fırtına şifası
YORUMLAR
500

Fırtına, Türkiye, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kışkılı köyüne fırtına şifası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:22:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kışkılı köyüne fırtına şifası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement