Kışkırtma !!! ( Psikolojik + Normal )
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar bu hafta Tayland Phuket'teyiz!
Merhaba arkadaşlar bu hafta Tayland Phuket
'teyiz! Bu videomuzda Bilal Hancı
'ya psikolojik ve bir o kadar da fiziksel bir kışkırtma yaptık. Umarız videoyu beğenirsiniz. Sevgiyle Kalın!
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:09 Kaynak: Youtube
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