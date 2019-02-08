Son Dakika Haberleri: Kışkırtma !!! ( Psikolojik + Normal )

Kışkırtma !!! ( Psikolojik + Normal )

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar bu hafta Tayland Phuket'teyiz!

Merhaba arkadaşlar bu hafta Tayland Phuket'teyiz! Bu videomuzda Bilal Hancı'ya psikolojik ve bir o kadar da fiziksel bir kışkırtma yaptık. Umarız videoyu beğenirsiniz. Sevgiyle Kalın!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:09 Kaynak: Youtube

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