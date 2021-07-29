Kışla içinde yangın çıkaran şüpheli, 13 gün önce de aynı yeri yakmaya çalışmış

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırındaki otları tutuşturarak yangın çıkaran ve suçüstü yakalanan Kemal Ünal Y. (28), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kemal Ünal Y.'nin 13 gün önce de aynı yeri yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Kışlanın güney sınırındaki tel örgülerin arkasından içeride yangını çıkarırken fark edilen Kemal Ünal Y., kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, çağrılan polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Kışla içindeki yangın ise komutanlığa ait itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.