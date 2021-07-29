Kışla içinde yangın çıkaran şüpheli, 13 gün önce de aynı yeri yakmaya çalışmış (3) - Son Dakika

BAŞSAVCILIK: AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içinde meydana gelen yangına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangın ile ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı hatırlatılarak, olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli K.Y.Ü.'nün gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Akıl hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılan şüpheli hakkında 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA,