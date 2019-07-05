Son Dakika Haberleri: Kışla karantinaya alındı, helikopterler askerleri hastaneye taşıdı
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Kışla karantinaya alındı, helikopterler askerleri hastaneye taşıdı

1 saat önce

İSVİÇRE'nin başkentindeki 'Jassbach BE' adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker, ishal, kusma ve şiddetli acı rahatsızlıkları yaşarken bazı askerler baygınlık geçirdi.

Kışla karantinaya alındı, helikopterler askerleri hastaneye taşıdı, System.String[]
İSVİÇRE'nin başkentindeki 'Jassbach BE' adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker, ishal, kusma ve şiddetli acı rahatsızlıkları yaşarken bazı askerler baygınlık geçirdi. Kışlaya gelen helikopterler ve ambulanslar, askerleri hastanelere taşıdı.

HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

İsviçre Federal Savunma Bakanlığı, askerlerin şiddetli acı çektiğini, 35 askerin hastanelerden taburcu edildiği, 15 askerin de tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Askeri kışlanın karantina altına alındığı da belirtilen açıklamada, rahatsızlığın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Gıda hijyen müfettişleri ile diğer ilgili birimler, soruşturma başlattı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:42 
isviçre, Güncel
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