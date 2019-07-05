Kışla karantinaya alındı, helikopterler askerleri hastaneye taşıdı
1 saat önce
İSVİÇRE'nin başkentindeki 'Jassbach BE' adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker, ishal, kusma ve şiddetli acı rahatsızlıkları yaşarken bazı askerler baygınlık geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:42
İSVİÇRE'nin başkentindeki 'Jassbach BE' adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker, ishal, kusma ve şiddetli acı rahatsızlıkları yaşarken bazı askerler baygınlık geçirdi. Kışlaya gelen helikopterler ve ambulanslar, askerleri hastanelere taşıdı.
HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ İsviçre
Federal Savunma Bakanlığı, askerlerin şiddetli acı çektiğini, 35 askerin hastanelerden taburcu edildiği, 15 askerin de tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Askeri kışlanın karantina altına alındığı da belirtilen açıklamada, rahatsızlığın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Gıda hijyen müfettişleri ile diğer ilgili birimler, soruşturma başlattı.
Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!
Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı