Kışla yemekhanelerine dezenfekte işlemi uygulanıyor - Son Dakika

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Kışla yemekhanelerine dezenfekte işlemi uygulanıyor
6 saat önce
MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor.
MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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