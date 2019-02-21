Son Dakika Haberleri: Kışlada Meydana Gelen Kazada Yaralanan Askerlerin Tedavisi Sürüyor

Kışlada Meydana Gelen Kazada Yaralanan Askerlerin Tedavisi Sürüyor

47 dakika önce

Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyorAnkara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Kışlada Meydana Gelen Kazada Yaralanan Askerlerin Tedavisi Sürüyor, System.String[]
Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden 4'ü, ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

4 askerin Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptıkları, eğitim amacıyla Sakarya Kışlası'na geldikleri öğrenildi. Kayseri'den gelen askeri yetkililer de yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Görüntü dökümü

-Hasteneden genel ve detaylar 

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:10 Kaynak: DHA

Polatlı, Ankara, Sakarya, Güncel
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