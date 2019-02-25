Son Dakika Haberleri: Kışlada Tel Örgü ve Demir Hırsızlığına 2 Tutuklama

Kışlada Tel Örgü ve Demir Hırsızlığına 2 Tutuklama

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, askeri kışlayı çevreleyen tel örgü ve bağlantı demirlerini çalmak isteyen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kışlada Tel Örgü ve Demir Hırsızlığına 2 Tutuklama, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, askeri kışlayı çevreleyen tel örgü ve bağlantı demirlerini çalmak isteyen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün, Keşan- Mecidiye köyü yolundaki 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Eşref Bitlis Kışlası'nda meydana geldi. Askeri yasak bölgeye girerek, kışlayı çevreleyen tel örgü ve bağlantı demirlerini kestikten sonra çalmaya çalışan B.K., M.G. ve C.G., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişiden B.K., bugün sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.G. ve C.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

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