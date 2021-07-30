Kışlada yangın çıkaranın örgüt bağlantısı tespit edilmedi (2) - Son Dakika

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Polatlı'da 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Yıldırım'ın, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Polatlı Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Polatlı Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.