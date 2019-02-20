Son Dakika Haberleri: Kışladaki Ağaçlara Kompost Gübre ile Can Verdiler

Kışladaki Ağaçlara Kompost Gübre ile Can Verdiler

1 saat önce

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, sebze ve meyve atıklarından oluşturulan kompost gübre ile binlerce fidana ve ağaca can verildi.

Kışladaki Ağaçlara Kompost Gübre ile Can Verdiler, System.String[]
ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, sebze ve meyve atıklarından oluşturulan kompost gübre ile binlerce fidana ve ağaca can verildi.

Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, sebzelerin kullanılmayan kısımları ile meyve atıkları kompost gübre yapımı için toplandı. Toplanan sebze ve meyve atıkları daha sonra yaprak, çim ve humuslu toprak ile 4 metrekarelik çukurlara gömüldü. 3 aylık bekleme süresini tamamlayan atıklar, kompost gübreye dönüştükten sonra Sakarya Kışlası'ndaki ağaçlandırma bölgesinde kullanılmaya başlandı. Kışladaki toprağın kireçli olması nedeniyle ağaçlandırma bölgesinde 1 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde kanallar açan askerler, bu alanı humuslu toprak ve kompost gübre karışımı ile doldurarak, çok sayıda çam fidanı dikti. Askerler tarafından üretilen kompost gübre ayrıca kışla içindeki binlerce ağacın canlandırılması için de kullanıldı.

Kışladaki sebze ve meyve atıklarından tamamen organik bir gübre ile üretildiğini belirten Topçu Albay Kubilay Akhun, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 172 bin 344 ağaç diktiklerini, bu ağaçların tamamında kompost gübre kullandıklarını ifade etti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:26 Kaynak: DHA

Ankara, Polatlı, Güncel
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