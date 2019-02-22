Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2)

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜAnkara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.



Evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yakınları, acı haberle gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesini, yarın Zile'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.





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