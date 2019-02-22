Son Dakika Haberleri: Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2)

Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2)

19 dakika önce

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜAnkara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2), System.String[]
TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yakınları, acı haberle gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesini, yarın Zile'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:59 Kaynak: DHA

Tokat, Han, Güncel
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