Son Dakika Haberleri: Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2)

Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2)

1 saat önce

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTIMilli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, icra edilen ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden 1 askerin şehit olduğunu, diğer 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2), System.String[]
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, icra edilen ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden 1 askerin şehit olduğunu, diğer 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:55 Kaynak: DHA

Polatlı, Güncel
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