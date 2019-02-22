Kışladaki Kazada Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTIMilli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, icra edilen ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden 1 askerin şehit olduğunu, diğer 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI



Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, icra edilen ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden 1 askerin şehit olduğunu, diğer 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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