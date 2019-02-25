Son Dakika Haberleri: Kışladan Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 2 Zanlı Tutuklandı

Kışladan Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 2 Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kışladan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kışladan Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 2 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, kışladan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan-Erikli yolu üzerindeki kışlayı çevreleyen tel örgüleri ve buradaki demirleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan B.K, M.G. ve C.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve C.G. tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Erikli, Edirne, Keşan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çinliler, Edirne'yi Keşfe Geldi Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü

ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kışladan Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 2 Zanlı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]