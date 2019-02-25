Kışladan Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 2 Zanlı Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kışladan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kışladan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Keşan-Erikli yolu üzerindeki kışlayı çevreleyen tel örgüleri ve buradaki demirleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan B.K, M.G. ve C.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve C.G. tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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