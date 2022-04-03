Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme - Son Dakika
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Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

03.04.2022 17:29

Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine incelemeANKARA'nın Mamak ilçesinde tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mamak'ta vatani görevini yaptıktan sonra tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlatıldı. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi. (DHA)

Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

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Kaynak: DHA

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