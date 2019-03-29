Kışlademirli Kavununun Değeri Dpü'nün "Kurutma" Desteğiyle Artacak

Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ), kavunlarıyla ünlü Tavşanlı
ilçesi Kışlademirli köyünde yetiştirilen ürünlerin kurutularak satışa sunulması için çalışma başlattı.
Köyde üretilen kavunların daha etkin değerlendirilmesi amacıyla DPÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Tavşanlı Kışlademirli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında tarımsal ve teknolojik iş birliğine gidildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada bilgiler veren DPÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik
, kavun yetiştiriciliğiyle ünlü Kışlademirli köyüne özgü kavunların doğal ortamlarda yetiştirildiğini, tat, koku ve aromasının çok iyi olduğunu bildirdi.
Yetiştirilen kavunların kısa sürede tüketiciye ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını ve hak ettiği değerlerde satışının yapılamadığını belirten Çelik, şöyle devam etti:
"Köyde yetişen kavunlar koku ve aroması bu köye özgü ancak tarladan toplandıktan sonra birkaç gün içinde tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Kavunların kısa sürede satışı ve tüketilmesi konusunda sıkıntılar mevcut. Satılamayan kavunlar ise çok ucuza satılıyor ya da önemli bir miktarının da satışı yapılamadığı için çürüyor. Ülkemizin ve yöremizin kalkınması, üretilen ürünlerin katma değerlerinin artırılması hususunda son derece duyarlı olan üniversitemiz, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören
'in de desteğiyle kavunların daha etkin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için bir çalışma başlattık."
Çelik, projede Doç. Dr. Abdullah Akbulut ve araştırma görevlisi Halit Arat'ın da görev aldığını aktardı.
"Kavunlar kurutularak tüketiciye sunulacak"
Doç. Dr. Abdullah Akbulut ise yetiştirilen kavunların tüketiciye kurutularak sunulması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Kavunların kurutularak satılmasının daha fazla gelir getireceğini kaydeden Akbulut, şu ifadeleri kullandı:
"Kurutma tekniği Türk gelenekleri arasında yaygın bir durum. Bunun temeli Orta Asya
'ya dayanıyor. Birçok ürün kurutuluyor ancak kavun üzerindeki çalışma bölge için yeni bir çalışma olacak. Makine Mühendisliği Bölümümüzdeki laboratuvarda bulunan kurutma fırınında deneysel çalışmalara başladık. Hava hızı, kavun dilimleri ve nem durumlarını incelendik. Kavunların aromasının ve doğallığının bozulmadan kurutma şartlarını inceledik. Çalışmalar sonunda yaz aylarında tarladan toplanan kavun, kurutulmuş halde aylar sonra dahi tüketilebilecek."
Akbulut, kilogramı 2-3 liraya satılan kavunun kurutulmuş halinin Avrupa
'da 8-10 avrodan alıcıya ulaştığını sözlerine ekledi.