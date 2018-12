Kışlakçı: "Cemal Kaşıkçı Bölgedeki Kapalı Kutuları Açtı"

Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı , "Her şey kapalı bir kutuyken Cemal Kaşıkçı , bölgedeki o kapalı kutuları açtı, işte şu anda Amerika 'nın Suriye 'den çekilme girişimleri, Suudi Arabistan ve Mısır 'da yaşanan değişimler, İsrail 'in Kudüs planı ve Suriye'de kuzeyden güneye kadar bir hat açma girişimi... Bütün bunların hepsi aslında yavaş yavaş deşifre olmaya başladı." dedi.TÜMSİAD Çırağan Sosyal Tesisleri'nde, "36. Geleneksel Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "100 Yıl Sonra Orta Doğu 'da Değişim ve Cemal Kaşıkçı Olayı" söyleşisine konuşmacı olarak katılan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 80 gün önce vahşi bir cinayete kurban giden gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bu asrın en önemli olaylarından olduğunu söyledi.Olayın bu kadar gündeme gelmesinde, dünyada yaşanan siyasi değişimin yanı sıra Kaşıkçı'nın karakterinin de etkili olduğunu kaydeden Kışlakçı, şöyle konuştu:"Çünkü Cemal, Arap dünyasının tanınan en ünlü gazetecilerinden biriydi. Aynı zamanda Batı'da yazan, çizen, İngilizce konuşan, CNN'e ve BBC'ye sık sık çıkan gazeteciydi. Washington Post gazetesi yazarı olmasıyla da önemli. Fakat bölgemizde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde bu olay oldu. Bazen birçok olay, savaşlar vuku bulur ama büyük değişimleri hissedemezsiniz ancak bir cinayet işlenir ve bu olayla bütün detaylar ortaya çıkar. İşte Cemal'in olayı da tam böyle. Her şey kapalı bir kutuyken Cemal Kaşıkçı bölgedeki o kapalı kutuları açtı, işte şu anda Amerika'nın Suriye'den çekilme girişimleri, Suudi Arabistan ve Mısır'da yaşanan değişimler, İsrail'in Kudüs planı ve Suriye'de kuzeyden güneye kadar bir hat açma girişimi... Bütün bunların hepsi aslında yavaş yavaş deşifre olmaya başladı." Türkiye 'yi devre dışı bırakmak hedefleri vardı"Turan Kışlakçı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman üzerinden büyük planlar hedeflendiği ancak bu olayla Amerika ve İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri 'yle bu coğrafyadaki iç isyan planının suya düştüğü görüşünü aktardı.Olayın Türkiye açısından bir sorun yaratacağını düşünmediğini söyleyen Kışlakçı, "Bir taşla iki kuş vurmak gibi bir hedefleri vardı. Birincisi Cemal'den kurtulacaklardı, ikincisi Türkiye zor durumda kalacaktı, bütün bu katliamı, barbarlığı, vahşeti Türkiye'ye yıkacaklardı. Fakat deşifre olduğu için bu planları suya düştü. Ama hedeflerinden biri oydu çünkü İsrail, Muhammed Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri bütün bu değişimin önünde en büyük engel olarak Türkiye'yi görüyorlardı. Bundan dolayı Türkiye'yi devre dışı bırakmak gibi bir hedefleri vardı." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin, Kaşıkçı'nın televizyon kanalı açma projesinden dolayı öldürüldüğü iddiasını sorması üzerine Kışlakçı, onun sosyal medya üzerinden bir ağ kurma ve televizyon kanalı olursa orada danışmanlık yapma düşüncesinin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti: Televizyon kurma girişimi vardı, ben de ona bu konuda danışmanlık yapıyordum. 2010'dan 2017'ye kadar 7 yıl uğraştı televizyonu kurabilmek için fakat hiçbir ülkede yapamadı. Bahreyn 'de kurdu, 2-3 yıl boyunca bütün işlemlerini bitirdi fakat yayın yaptığı gün bir haberden dolayı durdurma kararı aldılar ve kapattılar. Daha sonra Kıbrıs 'a gitmek istedi ancak orası da olmayınca televizyon projesi bitmiş oldu."Kaşıkçı'nın dünya gündeminde yer etmeye devam edeceğini dile getiren Kışlakçı, "Bugün Oscar ödüllü ünlü bir belgeselciyle görüştüm, Cemal'le ilgili belgesel hazırlıyor, Sean Penn buraya gelmişti, şu an onunla ilgili belgesel hazırlıyor. Hollywood iki-üç film yapmaya hazırlanıyor. Bu, tarihi bir olay olduğu için büyük ihtimalle daha çok gündeme gelecek." şeklinde konuştu.Söyleşiye, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan , yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı.