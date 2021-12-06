Kışlaklara dönen göçerlerin çadırlarda zorlu yaşamı - Son Dakika

Şırnak'ta yaz aylarını Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylası'nda geçiren ve kışlaklara dönmeye başlayan göçerler, Cudi Dağı eteklerindeki bölgeye kurdukları çadırlara yerleşti.

Faraşin Yaylası'ndan dönerek Cudi Dağı eteklerindeki Toptepe köyü kırsalına çadır kuran 54 nüfuslu 5 akraba aileden oluşan göçerler, teknolojiden uzak, zor şartlarda ekmeklerini kazanmak için çaba gösteriyor.

Isınmak için çadırların içine soba kuran göçerler üzerini teneke ile kapattıkları barakada ekmeklerini ve yemeklerini pişiriyor.

Kuraklık nedeniyle bu yıl hayvanlarının yeterince beslenemediğini belirten göçerler, hayvanların su ve yem ihtiyacını rahatça karşılamak için ocak ve şubat ayında düşecek yağışları bekliyor.

Göçerlerden Nezir Kaptan, AA muhabirine, nisan ayında gittikleri yaylalardan yaklaşık 1,5 ayda yürüyerek kışlaklara vardıklarını belirterek, burada kışı zor şartlarda geçireceklerini söyledi.

Nisan ayında tekrar yaylalara çıkacaklarını ifade eden Kaptan, "Genellikle Beytüşşebap Faraşin bölgesi, Hakkari, Van yaylalarına hayvanlarımızı götürüyoruz. İşimiz çok zor, meşakkatli." dedi.

Kaptan, bölgenin yeterince yağış almadığını, kuraklık yaşandığını belirterek, "Bölgede otlak, mera alanları kuraklık nedeniyle azaldı. Hayvanlarımız yeterince beslenemedi, zayıf düştü. Umarız yeterli yağış olur, hayvanlarımız tekrar toparlanır." diye konuştu.

Göçer bir yaşam sürdükleri için çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını anlatan Kaptan, kışlaklara yerleştiklerinde mobil ekiplerce haftada 2 sefer de olsa çocuklarına eğitim verilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

"2 bine yakın hayvanım var, onlara bakmak zorundayım"

Sadık Kaptan da çok zorlu şartlarda aile mesleğini sürdürdüklerini, bir yılda 3 ayın yaylalara gidiş dönüş yolunda geçtiğini belirtti.

Bu yıl bölgeye yeterince yağış düşmemesi nedeniyle hayvanların iyi besin alamadığını dile getiren Kaptan, bunun da maliyeti artırdığını anlattı.

Kaptan, "Bu yıl yeterince yağış olmadığı için hayvanlarımız iyi besin alamadı. Hayvanlara yetecek arpa ve samanı temin edemedik. Devletimiz sağ olsun Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla arpayı bize düşük fiyattan verdi. Eğer vermeseydi hayvanları bu sene besleyemezdik. 2 bine yakın hayvanım var, onlara bakmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2023 yılına kadar 1,5 milyon hayvan varlığına ulaşmak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ise kentin 1 milyon 150 bin küçükbaş, 86 bin de büyükbaş hayvan varlığı ile ülkede ilk 10 il içerisinde yer aldığını söyledi.

"1300'e yakın besiciye toplam 22 milyon 700 bin liralık anaç koyun keçi destekleme ödemesi yapıldı." diyen Demirel, kent nüfusunun büyük bölümünün geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu kaydetti.

Demirel, göçerlere ait 450 bin hayvan varlığının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"2016 yılından bu yana yaklaşık 125 göçerimize yaşam çadırı, yayık makinesi ve güneş panellerinde destek verdik. Bölgemizde elektrik alanında sıkıntı yaşanmakta. Zor şartlarda hayvancılık yapmaktalar. Geri kalan çiftçilerimize de her yıl belli başlı projelerle destek vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılına kadar 1,5 milyon hayvan varlığına ulaşmak."

Bölge genelinde son 2 yılda yaşanan kuraklıktan çiftçilerin de etkilendiğini aktaran Demirel, devletin katkısıyla çiftçilere hububat, arpa ve saman desteği yaptıklarını belirtti.