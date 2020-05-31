Kışlalardan terhis olan askerler evlerine gidiyor - Son Dakika

- Kışlalardan terhis olan askerler evlerine gidiyor

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Terhis olanlar yanlarındaki bavullarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler otogarına gelerek memleketlerine gidecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Bugünden itibaren terhis belgelerini alanlar, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrıldı. Terhis olan askerlerin bazıları 15 Temmuz Şehitler otogarına geldi. Bavullarıyla birlikte buraya gelenler evlerine gitmek için otobüs seferlerini bekledikleri görüldü.