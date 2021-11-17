Üye Girişi
Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor - Son Dakika

Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor

17.11.2021 11:08
Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor

Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Kars'ta kışlatılacak arılardan, yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle yeterince yavru çıkmadığı için kayıp bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Kars'ta kışlatılacak arılardan, yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle yeterince yavru çıkmadığı için kayıp bekleniyor.

Yüksek rakımı, zengin fauna ve florasıyla önemli arıcılık merkezlerinden olan kentte, ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan kuraklık arıcıları olumsuz etkiledi.

Bu yıl bekledikleri verimi alamayan arıcılar, kışlatmaya hazırladıkları arılardan da kayıp bekliyor.

"Arılar polen alamadı ve yavruya yatamadı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu da olan Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine, bu yılın kurak geçmesinden dolayı arıcılık camiasının büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Bal veriminde büyük kayıplar olduğunu ifade eden Ertaş, "Verim düşüklüğünün yanında bir de kışlatmalarda büyük bir arı kaybı olması bekleniyor. Yaz ve ilkbaharda yağmayan yağmurlar, arazinin kuruması ve çiçeklenme olmaması nedeniyle arılar polen alamadı ve yavruya yatamadı." diye konuştu.

Ertaş, arılar için kışlatma dönemine girildiğini hatırlatarak, kış mevsiminin çetin geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Arıda kayıp beklediklerini aktaran Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl arılarda hemen hemen yüzde 50-60 kayıp olma ihtimali söz konusu. 2022'de arı kayıpları yüksek derecede olacağından dolayı bal kayıplarına da sebebiyet verecektir. Bu kolonilerin tekrar aynı seviyeye getirilmesi arıcılık camiası için en az 2-3 yıl gereken bir zaman süreci olacak. Şu anda kışlatmaya hazırlanmış arıların hiçbirinde bir dirhem yavru yoktur. Yağmayan yağmurlardan dolayı arazi kurak."

Arıcıların çoğunun verim düşüklüğü nedeniyle kışlatma balı olmadığı için arılara şerbet vermek zorunda kaldığını söyleyen Erdaş, "Bir an evvel tedbir alınmalı, destekleme verilmeli, arıcılarımızın en azından şeker ihtiyacının karşılanıp arıların bahara sağ çıkmaları için yavru attırmaları gereklidir." ifadelerini kullandı.

"Arının stokunda bal ve polen yok"

Arıcı Serhat Aybek ise kuraklık engeline takıldıklarını belirtti.

Bu yıl verim olmadığını ve bal alamadıklarını ifade eden Aybek, şunları kaydetti:

"Normalde arılarımızı Iğdır'a götürürdük ama hem arıların iyi olmaması hem de maddi durumlardan dolayı götüremiyoruz. Kışlatmada kayıp mutlaka olacak. Çünkü arı hiç iyi durumda değil. Arının stokunda bal ve polen yok. Arı mevcudu çok kıstı. Yani kayıp çok olacağı için Iğdır'a bile götürmedik. Endişemiz ve kaybımız çok, seneye hiçbir umudumuz kalmadı."

Arıcılardan Turgut Aybek de yaklaşık 60 yıldır arı işiyle uğraştığını bildirdi.

Bal ve polen olmadan arı olmayacağına işaret eden Aybek, "Ana arı hem bal hem de polenle arıyı besler ve arı o şekilde olur. Bu yıl şurupla bal yapsan da polen olmadığı için arı bununla yapamaz. Ben bu yıla kadar böyle bir şey görmedim. 200 arıdan 100 gram bile petek bal alamadık." diye konuştu.

Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor
Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor
Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor
Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor
Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İlkbahar, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Boykot sesleri yükseldi 11:28 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Boykot sesleri yükseldi Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada 11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde 11:19 Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Ortaçağ dönemine ait Tevrat buldu, sahibi gözaltında 10:56 Ortaçağ dönemine ait Tevrat buldu, sahibi gözaltında
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var 10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti 10:14 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti

Son Dakika Haberleri
11:28 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
11:24 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı
11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada
11:19 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
11:19 Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak
11:15 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar
11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
11:12 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti
11:12 Kardeşlerim dizisinde Kadir ölüyor mu?
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu         
11:29
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı         
11:23
Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak         
11:20
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Kardeşlerim dizisinde Kadir ölüyor mu? Kardeşlerim dizisinde Kadir ölüyor mu?         
11:12
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye         
10:02
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:36:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement