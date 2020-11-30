Kışlaya "tıraş" için gitmiş - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, ifadesine başvurulacak sanık ile avukatı hazır bulundu. Diğer sanıklar ile bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, eski KKK Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü kurmay albay Eşref Mert, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Üzerine atılı suçu reddeden Mert, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Darbe girişiminden önce senelik izinini kullandığını belirten Eşref Mert, pazartesi günü başlayacak mesaisine hazırlık yapmak üzere 15 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde kışlaya gittiğini öne sürdü.

Mert, "Yıllık izinde olmama rağmen 15 Temmuz günü kışlaya gelip mesaiye başladığım iddiası yalan. O gün iznimin son günüydü. Kışlaya öğle saatlerinde kısa süreli kişisel maksatlı, saç tıraşı olmak için gittim. Berberden çıktıktan sonra ertesi gün göreve başlayacağım için evrak almak üzere odama geçtim. Kendi şubemden 1, 2 kişi dışında kimseyle görüşmeden kışladan ayrıldım." ifadesini kullandı.

Odasında yaklaşık 45 dakika durduğunu, kışladaki zamanının büyük kısmını berberde sıra beklerken geçirdiğini iddia eden Eşref Mert, yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra kışladan ayrıldığını, akşama kadar da kışlaya dönmediğini savundu.

Akşam görev bilinciyle Kara Kuvvetleri kışlasına gittiğini iddia eden Mert, o gece tabanca taşıdığı yönündeki suçlamayı kabul etmedi ve giydiği kamuflajda boş tabanca kılıfı olduğunu öne sürdü.

Eşref Mert, darbe girişimi olduğunu öğrenince kamuflajını çıkardığını da söyledi.

Aynı birimde görev yaptığı Adnan Karakuş'un aleyhindeki beyanını da kabul etmeyen Mert, Karakuş ile aralarında husumet bulunduğunu, bu kişinin kendisine iftira attığını iddia etti.

Eşref Mert, "Bu kişi iftiracıdır ve yalancı tanıktır. Beyanları husumete dayalı, akla, mantığa, askerliğin doğasına ve hayatın doğal akışına aykırı." dedi.

Mahkeme Başkanı, Mert'in savunmasının ardından yarın devam edilmek üzere duruşmayı tamamladı.