Son Dakika Haberleri: "Kışlık almanın tam zamanı, ancak..."

"Kışlık almanın tam zamanı, ancak..."

1 saat önce

Giyim ve ayakkabı firmaları "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin aldıkları ürünleri iyi incelemesi ve fiyat araştırması yapmaları istendi.

Giyim ve ayakkabı firmaları "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin aldıkları ürünleri iyi incelemesi ve fiyat araştırması yapmaları istendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:40 

Fi, Ekonomi
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