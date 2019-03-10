"Kışlık almanın tam zamanı, ancak..."

Giyim ve ayakkabı firmaları "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin aldıkları ürünleri iyi incelemesi ve fiyat araştırması yapmaları istendi.

Giyim ve ayakkabı firmaları "kışlık almanın tam zamanı" dedirtecek sezon sonu indirimleri uygularken, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin aldıkları ürünleri iyi incelemesi ve fiyat araştırması yapmaları istendi.

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