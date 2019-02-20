Kışlık Bot ve Kabanlar İndirimli Fiyatlarla Boyner'de
1 saat önce
Türkiye'nin alışveriş adreslerinden Boyner, kışın son soğuk günleri için klasikten spora farklı zevklere hitap eden yüzlerce kaban ve bot seçeneğini bir arada sezon sonu indirimli fiyatlarıyla sunuyor.
Türkiye
'nin alışveriş adreslerinden Boyner
, kışın son soğuk günleri için klasikten spora farklı zevklere hitap eden yüzlerce kaban ve bot seçeneğini bir arada sezon sonu indirimli fiyatlarıyla sunuyor.
Boyner açıklamasına göre, dünyaca ünlü ve Türkiye'nin sevilen markaları ile Boyner özel markalarından oluşan zengin bir koleksiyon sunan Boyner'in kaban, mont ve bot seçenekleri de marka ve model çeşitliliği ile dikkati çekiyor.
Her stile uygun kabanlar ile şıklığın konforla bir araya geldiği botlar, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de sezon sonu indirimli fiyatları ve 9 taksite varan ödeme kolaylıklarıyla sunuluyor.
Kabanların yanı sıra montlar, paltolar, trençkot ve pardösüler de müşterilerin beğenisine sunuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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