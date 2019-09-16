Son Dakika Haberleri: Kışlık çiçek tohumları toprakla buluşuyor
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Kışlık çiçek tohumları toprakla buluşuyor

12 dakika önce

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 60 bin kışlık çiçek dikti.

Kışlık çiçek tohumları toprakla buluşuyor, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 60 bin kışlık çiçek dikti.

İlçede kışlık çiçek tohumları toprakla buluştu. Yetişen çiçekler ilçedeki parklarda, bahçelerde, refüjlerde ve diğer alanlarda bulunan yazlık çiçeklerin yerlerine dikilecek.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılmasının öncelikli hedeflerinden olduğunu belirtti.

Başkan Kaplan, "Seramızda dikilen ve üretilen çiçekleri ilçemizin farklı noktalarında değerlendiriyoruz. Mevcut potansiyeli korumak ve var olan yeşil alanlara yenilerini eklemek için ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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