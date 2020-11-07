Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı - Son Dakika

Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı

07.11.2020 12:04
Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de yaşanan hırsızlık olayında Ş.Ö. isimli şahıs, alışveriş yapmak için gittiği iş yerinden şapka, kazak ve pantolon gibi toplam 850 lira değerindeki kıyafetleri çalarken mağaza çalışanı tarafından yakalandı.

Eskişehir'de yaşanan hırsızlık olayında Ş.Ö. isimli şahıs, alışveriş yapmak için gittiği iş yerinden şapka, kazak ve pantolon gibi toplam 850 lira değerindeki kıyafetleri çalarken mağaza çalışanı tarafından yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesinde bulunan bir mağazada yaşandı. Alışveriş için mağazaya giren Ş.Ö., gözüne kestirdiği parfüm ve şapkayı pantolonunun ceplerine sakladı. Sweat tshirt, kazak ve pantolonu da üzerine giyerek kaçmaya kalkan şahıs, mağaza çalışan S.A. tarafından fark edildi. Hemen Ş.Ö.'nün üzerini arayan mağaza çalışanı, şahsın ceplerine sakladığı şapka ve parfümü gördü. Şahsın üzerindeki kıyafetlerin de mağazaya ait olduğunu anlayan çalışan durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından suçunu kabul eden Ş.Ö., 850 lira değerindeki zararı karşılayacağını beyan etti. - ESKİŞEHİR

Hırsızlık, Eskişehir, Tepebaşı, Şapka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kışlık elbise ihtiyaçlarını çalarken yakalandı - Son Dakika


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