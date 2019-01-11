Kışlık Fiat 500 Collezione Türkiye'de!
33 dakika önce
Otomotiv dünyasının en renkli siması Fiat 500, yeni versiyonu "Collezione Winter" ile otomobil ve modaseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor.
Fiat 500 Collezione'nin sonbahar-kış mevsimlerine özel serisinde yer verilen "Brunello", gri-bordo çift renk kombinasyonu ilk başta diğer kardeşlerinden farklılaşırken, krom ayrıntılar da ilk nesil Fiat 500'e gönderme yapıyor. Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda üretilen Collezione Winter, ülkemizde 1,2 litrelik 69 HP gücündeki tutumlu benzinli motoruyla, 113 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Geçtiğimiz yıl tüm dünyada 60'ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, Collezione Serisi ile fark yaratmayadevam ediyor. Sonbahar-kış mevsimleri için özel olarak tasarlanan Collezione Winter, Brunello adındaki bordo-koyu gri çift renk kombinasyonu ile diğer kardeşlerinden ayrışıyor. Füme-koyu altın rengi mat 16 inçlik alüminyum jantları ve ön tamponda yer verilen krom ayrıntılarıyla dikkat çeken 500 Collezione Winter'ın iç mekanındaki farklılıklar da ayrıca dikkat çekiyor.
Koltuklarda ve kokpitte de bordo-gri çizgilerle süslenen 500 Collezione Winter'ın bagaj kapağında ve paspaslarında "Collezione" imzası ön plana çıkıyor. 500 Collezione Winter ayrıca sınıfının en büyüğü olan 7 inç ebatlarındaki TFT Uconnect ekranı ile rakiplerinden ayrışıyor. Fiat 500'ün özel serisi "Collezione Winter", 113 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarıyla buluşuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:18 Kaynak: Bültenler
Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek
Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz
Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
MHP'nin Siirt Belediye Başkan Adayı Muzaffer Furat'ın Skandal Paylaşımı Ortaya Çıktı