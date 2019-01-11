Son Dakika Haberleri: Kışlık Fiat 500 Collezione Türkiye'de

Kışlık Fiat 500 Collezione Türkiye'de

1 saat önce

Fiat 500'ün özel serisi "Collezione Winter", 113 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Kışlık Fiat 500 Collezione Türkiye'de, System.String[]
Fiat 500'ün özel serisi "Collezione Winter", 113 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.


Fiat açıklamasına göre, geçen yıl tüm dünyada 60'ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, Collezione Serisi ile otomobil ve modaseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor.


Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda üretilen Collezione Winter, Türkiye'de 1,2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motoruyla, 113 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


Sonbahar-kış mevsimleri için özel olarak tasarlanan Collezione Winter, Brunello adındaki bordo-koyu gri çift renk kombinasyonu ile diğer kardeşlerinden ayrışıyor.


Füme-koyu altın rengi mat 16 inçlik alüminyum jantları ve ön tamponda yer verilen krom ayrıntılarıyla öne çıkan 500 Collezione Winter'ın iç mekanındaki farklılıklar da ayrıca dikkati çekiyor.


Koltuklarda ve kokpitte de bordo-gri çizgilerle süslenen 500 Collezione Winter'ın bagaj kapağında ve paspaslarında "Collezione" imzası ön plana çıkıyor. 500 Collezione Winter ayrıca sınıfının en büyüğü olan 7 inç ebatlarındaki TFT Uconnect ekranı ile rakiplerinden farklılaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Türkiye, Fiat, Collezione, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı

Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:40:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kışlık Fiat 500 Collezione Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]