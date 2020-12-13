Kışlık lastik hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kışlık lastik hırsızlığı kamerada

KAYSERİ'de bir apartmanın sığınağından yapılan kışlık lastik hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de bir apartmanın sığınağından yapılan kışlık lastik hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık'ta Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Cerrahi maske takan kimliği belirsiz bir kişi, apartmanın sığınağına inerek İ.S.'ye ait 4 kışlık lastiği aldıktan sonra dışardaki otomobiline yükledi. Yaşanan hırsızlık olayı, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



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