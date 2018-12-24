Son Dakika Haberleri: Kışlık Lastiklere Sıkı Denetim

Kışlık Lastiklere Sıkı Denetim

51 dakika önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorunlu kış lastiği kullanma konusundaki denetimlerini sıkı tutarken, son 3 günlük kontrollerde 73 araç sürücüsüne toplam 32 bin liralık para cezası uygulandı.

Kışlık Lastiklere Sıkı Denetim, System.String[]
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorunlu kış lastiği kullanma konusundaki denetimlerini sıkı tutarken, son 3 günlük kontrollerde 73 araç sürücüsüne toplam 32 bin liralık para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konulu Bakanlık talimatıyla hareket edildiği belirtildi. Trafik kazalarının oluşmasında etken olan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen araçların kayması sonucu oluşan kazalar, trafik sıkışıklığı, karayolunun trafiğe kapanması gibi hususların dikkate alındığını anlatılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik ülkemizde karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu vardır. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı bulunan trafik ekipleri vasıtası ile 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucunda, kurallara uymadığı tespit edilen 73 araç sürücüsüne 32 bin 10 lira para cezası uygulanmıştır. Taşıtların lastik denetimi konusunda Eskişehir ili jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimlerine kesintisiz olarak verilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:34:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kışlık Lastiklere Sıkı Denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]