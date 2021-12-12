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Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor - Son Dakika

Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor

12.12.2021 10:02

Eskişehir'de seralarda üretilen yazlık mahsullerin ardından toprakla buluşturulan kışlık marullar, sofrayla buluşmak için gün sayıyor.

Eskişehir'de seralarda üretilen yazlık mahsullerin ardından toprakla buluşturulan kışlık marullar, sofrayla buluşmak için gün sayıyor.

Eskişehir'in merkeze yakın bölgelerinde kurulan seralarda her yıl tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor. Seralara ekilen ürünlerin başında marul, domates, salatalık, biber ve maydanoz gibi sebzeler yer alıyor. Yaz sezonunun ardından ikinci mahsul olarak marulları toprakla buluşturan üreticiler, kışa girmeden önce son hasadı yapmaya hazırlanıyor. Böylelikle üreticiler, seraları dinlendirmeye bırakmadan önce ikinci bir gelir elde ediyor. Eskişehir'de üreticiler tarafından direkt pazarlarda satılan marulun fiyatı ise 2 buçuk liradan başlayıp 3-4 liraya kadar ulaşıyor.

"Normal şartlarda bu marullar 40-45 günde oluyorsa, hava soğuk olduğu için bu süre biraz daha uzuyor"

Yaz sezonunun ardından seralarla buluşturulan ikinci mahsul hakkında konuşan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "Bulunduğumuz serada yaklaşık 45 gün önce yazlık mahsullerin son ürünleri alındı. Seranın en büyük avantajı, bir kereye mahsus yazlık mahsulün peşine kışlık mahsul yetiştirmek oluyor.

Kasım 15 civarında marul, roka, maydanoz, tere ve taze soğan gibi ürünler ekilir. Normal şartlarda bu marullar 40- 45 günde oluyorsa hava şartları soğuk olduğu için bu süre biraz daha uzuyor. Sonuçta ikinci mahsul olarak

üreticilerimiz seralarında üretip, ek bir gelir elde ediyorlar. Sarıcakaya bölgesinde de üyelerimiz var. Onlar buraya

göre biraz daha şanslı oluyor. Rakım itibariyle düşük olduğu için, 2-3 sefer üretim yapma şansları oluyor. Eskişehir merkez biraz daha soğuk, dolayısıyla bir kere aldığımız ürün yeterli geliyor. Allah bereket versin, üreticinin işi oluyor" dedi.

"Mantık çerçevesinde üretim yapan ve borçlanan üyelerimizin hepsi kazandı"

Eskişehir'deki sebze fiyatlarının büyük şehirlerden ve marketlerden daha ucuz olduğunu dile getiren Kılıç, "Marul fiyatları şu anda 2 buçuk liradan başlıyor, 3-4 liraya kadar ürün satıyoruz. Sattığımız ürünleri pazarda kendimiz değerlendiriyoruz. Fiyatları marketler ve diğer büyük şehirlerle baz aldığımız zaman Eskişehir bu yönüyle çok şanslı oluyor. Şu anda marketlerin yarı fiyatına ve büyük metropollerin de üçte bir fiyatına Eskişehir halkı sebze alıyor. Mevsim bazında da işlerimiz iyiydi. Mantık çerçevesinde üretim yapan ve borçlanan üyelerimizin hepsi kazandı" ifadelerini kullandı.

"Bu sera toplandıktan sonra traktör ile işlenerek dinlenmeye bırakılacak"

Seralardaki son mahsullerin toplanmasının ardından yapılacak işlemlerden bahseden Kılıç, şunları söyledi:

"Bu sera toplandıktan sonra traktör ile işlenerek dinlenmeye bırakılacak. Mart ayının ortası veya nisan başı civarında salatalık, domates ve biber gibi yazlık ürünler ekilecek. Serayı yapmamızdaki en büyük etmenlerden bir tanesi, 1 ay erkencilik ve yaklaşık 40-45 gün de geç bitmesini sağlamasıdır. Erkenden buraya ürünlerimizi ekerek, Eskişehirli hemşerilerimize hesaplı şekilde sebze yedirmeyi hedefliyoruz."

Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor
Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor
Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor
Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor
Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor
Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor

Eskişehir, Traktör, Domates, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kışlık marullar sofrayla buluşmak için gün sayıyor - Son Dakika


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