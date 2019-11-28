Son Dakika Haberleri: Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son Dakika 3. Sayfa Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında bulunan odunlukta yangın çıktı.

Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında bulunan odunlukta yangın çıktı. Kış için alınan odunlar tamamen yanarak kül olurken, yangın mahallede heyecana sebep oldu.


Olay Mahmudiye Mahallesi Koca Muhacır Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede odunluğun tamamını sardı. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak çatı katında bulunan odunluğun içerisindeki kışlık için alınan odunlar tamamen yanarak kül oldu. Odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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