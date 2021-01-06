Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı - Son Dakika

Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı

06.01.2021 10:34
Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı, System.String[]

Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadı devam eden kışlık sebzeler verimi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadı devam eden kışlık sebzeler verimi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor. Beyaz lahana tarlada 1 TL'den satılırken, tezgahlarda kilogramı 6 TL'den satılıyor. Üründen de fiyatlardan da memnun olan çiftçiler bu sene altın yılını yaşıyor.

Samsun'un verimli topraklara sahip Bafra Ovası'nda yetiştirilen kışlık sebzelerin hasadı sürüyor. Karnabahar, brokoli, beyaz ve mor lahanadan alınan verim çiftçinin yüzünü güldürüyor. Mor lahananın kilosu tarlada 2 ile 2 buçuk TL'den satılırken, beyaz lahana tarlada 1 TL'den alıcı buluyor. Tezgahlarda ise beyaz lahana tüketiciye 6 TL'den sunuluyor. Üreticiler yağış olmadığından dolayı fiyatlar düşse de yetiştirdikleri kaliteli ürünlerin havaların soğumasıyla birlikte yükseleceğini umut ediyor.

Çiftçinin altın yılı

Bafra'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Bilgiç, "Bu sene kışlık lahanada erkencilikte çiftçinin altın yılını yaşadığı bir yıl oldu. Karnabahar beyaz lahana ilk başlarda rakamlar yüksek gitmemişti ama sonradan çok güzel paralar yaptı. Karnabahar, brokoli şu anda iklim değişikliğinden yağışlar olmadığından dolayı biraz fiyatlar düşse de çok kaliteli çok güzel ürünlerimiz var. Beyaz lahana, kırmızılahana altın yılını yaşıyor. Karnabahar çeşitlerinde ilkim değişikliği nedeniyle erken çıkışlar başladı. Bu nedenle fiyatlar düştü şu anda. Ama havaların soğumasıyla beraber fiyatların yükseleceğini ümit ediyoruz. Şu anda beyaz lahana 1 ile 1 lira 10 kuruş civarında, kırmızılahana da 2 ile 2 buçuk TL civarında seyrediyor. Bunlar tarladan çıkış fiyatları. Karnabahar birkaç gündür 1 ile 1 buçuk TL arasında, brokoli de 2 lira civarında alıcı buluyor. Bu da çeşitlerin hava sıcaklığından dolayı üst üste gelmesinden kaynaklanıyor. Bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdüğünü görüyoruz. Maliyetler yüksek ama hastalıktan dolayı da pazarların erken kapanması, lokantaların kapalı olması, fazla sevkiyat olmaması tabi üreticiyi etkiliyor. Fiyatlardan bu yıl memnunuz" dedi.

"Arada bir uçurum var"

Bafra Ovası'nda sebze üreticisi olan Adnan Erken ise, "Beyaz lahananın ağustos ayında ekimi yapıldı. Şu anda hasadına başladık. Tarladan çıkış fiyatı 80 kuruş ile 1 TL arasındadır. Bu durum tüketicide 5 ile 6 TL arasındadır. Arada bir uçurum var. Bu durum nasıl oluyor biz bunu çözemiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı
Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı
Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı
Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı
Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı
Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı

Bafra Ovası, Türk Lirası, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kışlık sebzede çiftçinin altın yılı - Son Dakika Ekonomi


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