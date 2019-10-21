Son Dakika Haberleri: Kışlık sebzede hedef: En az yüzde 50 yerlilik
Son Dakika Ekonomi Kışlık sebzede hedef: En az yüzde 50 yerlilik

Kışlık sebzede hedef: En az yüzde 50 yerlilik

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum kullanım oranını ilk aşamada yüzde 30'lara, uzun vadede yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kışlık sebzede hedef: En az yüzde 50 yerlilik, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum kullanım oranını ilk aşamada yüzde 30'lara, uzun vadede yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi TRT World Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 15:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kışlık sebzede hedef: En az yüzde 50 yerlilik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]