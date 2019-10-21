Kışlık sebzede hedef: En az yüzde 50 yerlilik
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum kullanım oranını ilk aşamada yüzde 30'lara, uzun vadede yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum kullanım oranını ilk aşamada yüzde 30'lara, uzun vadede yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:31
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi TRT World Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti