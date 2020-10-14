Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı - Son Dakika

Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı

14.10.2020 17:10
Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de halk pazarında kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de halk pazarında kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle fiyatların bir önceki yıla göre daha yüksek olduğunu belirten pazarcılar ilerleyen günlerde fiyatların normale dönebileceğini söyledi.

Hamidiye Mahallesi'nde kurulan halkt pazarında kışlık sebze ve meyveler tezgahlarda yerini aldı. Her keseye uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğunu halk pazarında fiyatlar tezgahlara göre de değişiklik gösteriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fiyatların bir önceki yıla göre yüksek olduğunu belirten pazarcılar ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla birlikte fiyatların normale dönebileceğini söyledi. Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri mandalina, elma, nar, ayva ve armut da pazarda yerini aldı. Elma kilogram fiyatı 4 TL, mandalina 5 TL, armut 6 TL, ıspanak 5, karnabahar 5 liradan satılıyor. Pazarcı esnafı bu sene sebze ve meyvelerde verimlilik olduğunu söyledi.

"15 liraya satılan lahana 10 liraya düşer"

Pazarcı Nihat Bakkaloğlu, fiyatların normal seviyelerde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Şu anda işler biraz durgun. Fiyatlar normal. Lahana 5,7,8,10 lira civarlarında karnabaharlar 5 lira. Vatandaşın bütçesine de uygun. Zaten lahanadan çok nakliyesi tutuyor. Lahana 1-2 liraysa nakliyesi 2,5 lira. Bu lahana Niğde'den geliyor. Düzce'de yetişen lahanamızda var ama daha 20-25 gün var yerli lahananın. Çıktığı zaman kendi tezgahımızda kendi lahanamızı satacağız. 15 liraya satılan lahana 10 liraya düşer."

"Fiyatların düşüp düşmeyeceğini zaman belirler"

"Fiyatların düşüp düşmeyeceğini zaman belirler" diyen pazarcı Hakan Yakalı şunları söyledi: "Fiyatlar normal. Mandalina, armut, üzüm, erik, kışlık sebze olarak da ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar, pırasa, marul var. 15-20 gün sonra portakal başlar. Fiyatlar normal yani. Ispanak 5 lira, pırasa 5 lira. Mandalina 5 lira, amut 6 lira, elma 4 lira. Fiyatların düşüp düşmeyeceğini zaman belirler. Şimdi sel oluyor, ayaz oluyor ürünler yanıyor. Mal az olunca talep de çok olunca ister istemez fiyatlarda artıyor."

"Müşteriler fiyatları uygun buldu"

Pazaryerinde fiyatları uygun bulduğunu söyleyen Hilmi Usta, "Fiyatlar normal. Pahalı olanlarda var tabii. Şu anda 70-80 liralık alışveriş yaptım. Patates, soğan, biber, domates, marul, bir, patlıcan her şeyi aldım" dedi.

"Sıcaklıklar da fiyatlar da yüksek"

Hava sıcaklarının yüksek seyretmesinin ürünlerin fiyatını artırdığını belirten Süleyman Yiğit, şunları söyledi: "Kışlık ürünler tezgahlarımızda yerini aldı hatta bitmek üzere. Fiyatlar çok yüksek. İklim şartlarından dolayısıyla ürünlerimiz az o yüzden fiyatlar yüksek. Yükselmeye de devam ediyor. Hava sıcaklıkları biraz yüksek gittiği için verim düşüklüğü var. Ama hava sıcaklıkları normale döndüğü zaman ürünlerin fiyatları da düşecektir. Sebze meyveler yağış istiyor. Çok aşırı sıcaklarda kuraklık oldu. Bundan sonra inşallah her şey düşecek. Pazarcı Halise Yakalı ise sebze fiyatlarını şöyle sıraladı: "Pazaryerinde fiyatlar güzel. Ispanak 5 lira, taze soğan 3, havuç 4, turp 5 liradan satılıyor." - DÜZCE

Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı
Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı
Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı
Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı
Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı
Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı

Türk Lirası, Hamidiye, Pırasa, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kışlık ürünler pazar tezgahlarında yerini aldı - Son Dakika

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