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Kışlık ürünlerde 'pestisit' denetimi

6 saat önce

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kışlık sebzelerden numune alınarak ilaç kalıntı denetimi yapılıyor.

Kışlık ürünlerde 'pestisit' denetimi, System.String[]

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kışlık sebzelerden numune alınarak ilaç kalıntı denetimi yapılıyor.


Çarşamba ilçesinde kışlık sebzelerin üretildiği tarlalarla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerince numuneler alınarak ilaç kalıntısı denetimi gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamaya ilişkin Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın pestisit (ilaç) kalıntı izleme Programı çerçevesinde kışlık sebzelerden numune alımları devam ediyor. Halkımızın sağlıklı tarımsal ürün tüketebilmesi amacıyla hastalık ve zararlılara karşı kullanılan ilaçların dozunda kullanımını sağlamak için İlçe Müdürlüğümüz teknik ekibi tarafından numuneler alınmaktadır. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması açısından mutlak surette İlçe Müdürlüğümüze gelerek reçete yazdırmaları, ilaçlarını tavsiye edilen dozlarda kullanmaları gerekir" dedi. - SAMSUN

Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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