Kısmen Buz Tutan Büyükçayı Deresi'nin Misafirleri
16 dakika önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Büyükçayı Deresi, bu kış göç etmeyen birçok leylek ve yeşilbaş ördeği misafir ediyor.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde bulunan Büyükçayı Deresi, bu kış göç etmeyen birçok leylek ve yeşilbaş ördeği misafir ediyor. Ördekler, yer yer buzla kaplı derenin yüzeyinde beslenirken, drone ile havadan görüntülendi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçayı Deresi, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen dondu. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan derenin yer yer buzla kaplanan yüzeyindeki yeşilbaş örnekleri, beslenmeye çalışıyor. Ördeklerin derede yüzmesi, drone ile görüntülenirken, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:11 Kaynak: DHA
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