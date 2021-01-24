Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara - Son Dakika

Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge gölünde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge gölünde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte bir çok akarsu, şelale ve göl buzla kaplandı. Buzla kaplanan bölgelerde birbirinden güzel manzaralar oluştu. Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge gölü de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Bazı vatandaşlar buzla kaplanan gölün üzerinde yürüyerek doyumsuz manzaranın tadını çıkardı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Tödürge gölü havadan görüntülendi. Tödürge gölüne gelen Burhan Köse "Sivas merkezden geldim. Tödürge gölüne dağcıları getirdim. Dağcılar dolaşmaya gitti bende gölü dolaşıyorum. Buz tutmuş vaziyette. Bu göl Sivas çevresinde büyük göllerden biri. Hava 2 gün acayip soğuk yaptı şuan yumuşak. Göl buz tutmuş. Üzerinde yürüyorsun o derece buzla kaplanmış" dedi.