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Kısmen donan Çıldır Gölü turistlerle şenlendi - Son Dakika

Kısmen donan Çıldır Gölü turistlerle şenlendi

08.12.2021 11:18
Kısmen donan Çıldır Gölü turistlerle şenlendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ardahan ve Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü, henüz tamamen donmamasına rağmen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ardahan ve Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü, henüz tamamen donmamasına rağmen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip gölün bir kısmı, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı.

Buz kalınlığının belli seviyeye ulaştığı Arpaçay ilçesi sınırlarındaki göl üzerine çıkan turistler, burada yürüyüş yaparak keyifli zaman geçiriyor. Buzda gezinti yapıp gün doğumu ile batımını izleyen turistler, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda halay da çekerek doyasıya eğleniyor.

Misafirler, henüz buz kalınlığı istenilen seviyeye ulaşmadığı için atlı kızakla gezinti keyfini göl kenarındaki karlar üzerinde yapıyor.

Buz üzerinde keyifli zaman geçiriyorlar

Tur rehberi Çiğdem Düğer, AA muhabirine, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın bir bölümünün buz tuttuğunu ve üzerinde yürüyerek keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Turistlerin heyecanla geldiği yerlerden birisinin de Çıldır Gölü olduğunu ifade eden Düğer, şöyle konuştu:

"Turistlerle gölde keyifli zaman geçiriyoruz. 15 Aralık itibarıyla başlayacak Turistik Doğu Ekspresi ile gelenleri bu göl üzerinde ağırlayacağız. Birbirinden farklı destinasyonları görmek için acele edin. Turistlerin buz tutmuş göle ilgisi çok fazla, burada gezdiriyoruz, atlı kızağa bindiriyoruz, ata da biniyorlar. Burada kar motoru ve bisiklet turu yapabiliyorlar. Balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, turistlere Eskimo usulü balık yakalatıyorlar, güzel vakit geçiriyorlar."

"2-3 yıldır buraya gelmenin hayalini kuruyordum"

Doğu Ekspresi ile Konya'dan gelen Filiz Narin ise beyaza bürünen Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını belirtti.

Çıldır Gölü'nde buz üzerinde yürümenin ayrı bir heyecan verdiğini dile getiren Narin, "2-3 yıldır buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum ve kızımla gezmeye geldik. Gölün üzerine ilk çıktığımda ürperti vardı, korktum ama bir süre sonra alışıyorsunuz. Şimdi korku yok, şu anda suyun üstündeyiz ve değişik bir duygu. Muhakkak gelin, Türkiye'nin her yeri cennet ve Kars çok güzel. Ani Ören Yeri'ne gittik, tarih kokuyor." dedi.

Trabzon'dan gelen Adem Bayramoğlu da Çıldır Gölü'nde ilk defa buzun üzerine çıktığını anlatarak, "Çıldır Gölü insana keyif ve adrenalin veriyor, buz üzerinde yürüyorsunuz ve keyifli. Yerli ve yabancı turistler kesinlikle ilk fırsatta rotalarını Kars'a çevirsin." ifadelerini kullandı.

Çıldır Gölü, Türkiye, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısmen donan Çıldır Gölü turistlerle şenlendi - Son Dakika


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