Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu - Son Dakika

Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi kısmen dondu.

Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi kısmen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde buz sarkıtları oluştu, göl ve şelaleler de buzlarla kaplandı.

Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin bir bölümü, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Buzla kaplanmasıyla güzel görüntülerin oluştuğu şelaleye gelenler fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Çetin Edizdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye bu yıl kar yağışının geç geldiğini belirtti.

Edizdağ, "Karla birlikte soğuk hava etkili olunca Susuz Şelalesi de dondu. Şelalenin bir bölümü donmasıyla turistler buraya gelerek fotoğraf çektiriyor. Herkesi Susuz Şelalesi'ndeki bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Susuz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı
Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek

Son Dakika Haberleri
17:12 Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
17:12 Hadim'de eğitime kar engeli - Son Dakika
17:12 Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket - Son Dakika
17:11 Nakliyeciler TEM otoyolunu kısa süreli trafiğe kapattı - Son Dakika
17:07 Vali Memiş'ten Erzurum Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısmen donan Susuz Şelalesi'nde fotoğraflık görüntüler oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]