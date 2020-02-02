Kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı

1 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tırın devrilmesi nedeniyle kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu yaklaşık 6 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Kısmen kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tırın devrilmesi nedeniyle kısmen kapanan Ağrı- İran kara yolu yaklaşık 6 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Diyadin ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Büvetli köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle dün akşam saat 19.00 sıralarında devrilen yabancı plakalı tır nedeniyle Ağrı-İran kara yolu kısmen kapandı.

Jandarma ve polis ve ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı.

Bu süre içinde araç trafiğini tek şeritten kontrollü sağlayan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından tırı çekici yardımıyla kaldırdı.

Karayolları ekipleri de ulaşıma açılan bölgede başka kaza yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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