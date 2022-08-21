Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelere mahalle sakinleri de destek verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika