Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

21.08.2022 23:27

Manisa'da akşam saatlerinde yaşanan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bastırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale edildi.

Son dakika haber: Manisa'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yapılan müdahalelere mahalle sakinleri de destek verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Manisa'da orman yangını çıktı Manisa'da orman yangını çıktı Kula'da ormanlık alanda yangın çıktı Kula'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kaynak: DHA

Hamidiye, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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