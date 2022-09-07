Manisa'da orman yangını (3) - Son Dakika
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Manisa'da orman yangını (3)

07.09.2022 20:34
Manisa'da orman yangını (3)

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ve karadan müdahalesiyle etrafı çevrilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesinden 35 büyükbaş, 1157 küçükbaş da tahliye edildi. Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, saat 45 kilometre hızla esen poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine ilk etapta 6 yangın söndürme uçağı, 11 yangın söndürme helikopteri, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı sevk edildi. 4 adet Jandarma TOMA'sı, 5 adet de emniyet TOMA'sının hazır bekletildiği bölgeye çevre illerden de araçlar sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 yangın söndürme aracı, 1 su ikmal aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 itfaiye aracı, 1 öncü araç ve 1 su tankeri müdahale çalışmalarına destek verirken, yangın bölgesinden 35 büyükbaş, 1157 küçükbaş hayvan ve ormanda yaşayan kaplumbağalar kurtarılıp bölgeden tahliye edildi. Yangın, herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmezken, tahliye edilmesi için hazırlık yapılan iki mahallede de tahliyeler iptal edildi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yangın kısmen kontrol altına alındı, ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürmekte" dedi.Öte yandan, etrafı çevrilen yangının şerit çalışması ile kontrol altına alınması hedeflenirken, alevlere gece boyunca iki gece görüşlü yangın söndürme uçağı ile müdahale edilerek soğutma çalışmalarına devam edilecek.

Ersan ERDOĞAN- Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),


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Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da orman yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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