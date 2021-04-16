Kısmi kapanma ile ilgili sık sorulup en çok merak edilenler - Son Dakika

Kısmi kapanma ile ilgili sık sorulup en çok merak edilenler

16.04.2021 14:19
Kısmi kapanma ile ilgili sık sorulup en çok merak edilenler, System.String[]

Antalya Valiliği, kısmı kapanma ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği 9 konuyu cevapladı.

Antalya Valiliği, kısmı kapanma ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği 9 konuyu cevapladı.

Antalya Valiliği resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi.

"17 Mayıs'a kadar geniş katılımlı etkinliklere izin yok"

Buna göre, Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs tarihine kadar izin verilmeyecek.

"65 yaş üzeri ve 18 yaş altı için seyahat kuralları"

65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekiyor. 18 yaş altı gençler ve çocukların ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

"Zorunlu hali bulunmayan vatandaşlar toplu ulaşım ile şehirlerarası ulaşım sağlayabilecek"

Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını kullanmak suretiyle mümkün olabilecek. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

"Kısıtlama saat ve günleri dışında özel araçla seyahat yapılabilecek"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek. Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekiyor. Varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecek.

"Serbest mali müşavirler genel olarak kısıtlamaya tabi"

Serbest mali müşavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar.

"17 Mayıs'a kadar nişan, kına, nikah, tören yok"

Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi sakınca bulunmamakta. Ancak ilgili genelgede açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

"Şehirlerarası dinlenme tesislerinde masada servis hizmeti olacak"

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları kenarlarında bulunan ve şehirlerarası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri sadece şehirlerarası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verilebilecek.

"Seyahat acentaları, ve çalışanları görev belgesi almak şartı ile belirli süre\günlerde kısıtlamadan muaf"

Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ülkemize gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları (turist taşıma aracı belgesi olanlar) sürücüleri ile turistlere yönelik rehberlik faaliyetlerini yürütecek profesyonel turist rehberleri (turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi olanlar) sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentasından görev bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergahını veya tur programını içerecek şekilde bir belge almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf.

"Kuaförler açık güzellik merkezleri kapalı"

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklar. - ANTALYA

Antalya Valiliği, turist, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısmi kapanma ile ilgili sık sorulup en çok merak edilenler - Son Dakika


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