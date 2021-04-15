Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacak - Son Dakika

Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacak

15.04.2021 12:39
Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren

Kısmi kapanma sürecinde Türkiye genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulamasına geçilecek.

Kısmi kapanma sürecinde Türkiye genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulamasına geçilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, kısmi kapanma kararı alındığı ve buna yönelik yeni tedbirler uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Salgınla mücadelede alınan tedbirler kadar bu tedbirlerin denetlenmesinin de sonuç açısından önemli olduğu ifade edildi.

Genelge uyarınca denetimlerin odak noktası, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacak.

Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek. Kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesis edilecek.

Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vali ve kaymakamların koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği denetimler gerçekleştirilecek.

Geniş katılımlı denetimlerin hazırlıklarına bugünden itibaren başlanılacak ve en üst seviyede personelin katılımıyla 17-18 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak. Bu tarihten itibaren de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde, şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi iş yerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak kontrol edilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecek.

Sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlarca 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere ancak en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında herhangi bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacak.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının denetlenebilmesi için iller arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, valiliklerce şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Şehirler arası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak, içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek.

Seyahat izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek.

Konaklama tesislerine yönelik denetimler

Konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası"na sahip olup olmadığı kontrol edilerek, "Güvenli Turizm Sertifikası" olmayan tesisler hakkında gereği ifa edilmek üzere ruhsatı düzenleyen kuruma bildirim yapılacak.

Tesislere girişte HES Kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı, müşterilerin bildirimlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2'nci maddesi hükmü doğrultusunda yapılan bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı hususları kontrol edilecek.

Sahte rezervasyon ve benzeri hileli yolların önüne geçilerek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin kötüye kullanılması önlenecek.

Konaklama tesisleri içerisinde bulunulan yeme-içme yerlerinin sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verip vermediği, masada en fazla iki kişiye servis açılması sınırlamasına uyulup uyulmadığı, yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları denetlenecek.

Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında 17 Mayıs 2021'e kadar canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek, kayıt dinletilmesi ve benzeri müzik yayınlarının ise en geç saat 21.00'de sona erdirilmesi sağlanacak.

Konaklama tesisleri için ilgili genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığı hususları detaylı şekilde kontrol edilecek.

İş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine ilişkin denetimler

17 Mayıs 2021'e kadar faaliyetlerine geçici olarak ara verilen hamam, sauna, güzellik merkezi/salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, lunaparklar ve tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler ile internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarının kapalı durumda olup olmadıkları kontrol edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) hafta içi günlerde saat 18.00'de kapanması sağlanacak.

Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edip etmedikleri ve gel-al ile paket servis için belirlenen saat sınırlamalarına uyup uymadıkları denetlenecek.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermeleri öngörülen market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin açılış-kapanış saatlerine uygun hareket edip etmediklerine bakılacak.

Ramazan ayı boyunca özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılması hususu ile bu saatten iftar saatine kadar sadece satış işlemi yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne (İSDEM) anlık olarak girilecek ve sonuçlar, İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecek.

HES kodu, Türkiye, Market, Manav, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' uygulanacak - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı         
18:55
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır         
18:06
Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti         
17:57
Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı         
17:09
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 19:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei