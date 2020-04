'Kıssa Film Kuşağı'nda 40 ödüllü film ekrana gelecek

"Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması"nın finalist eserleri, TVNET ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.



Ramazan boyunca perşembe ve cuma hariç her gün, gece yarısından sonra yarışmanın ödüllü filmlerinden seçkiler "Alemlere Rahmet Kıssa Film Kuşağı"nda sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.



TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, AA muhabirine açıklamada bulunarak, bu yıl altıncı yılına giren yarışmanın finalist eserlerini televizyon seyircisiyle buluşturmayı önceki yıllarda planladıklarını belirterek, "Büyük usta Mustafa Kutlu ağabey ile bir telefon sohbetimizde, söz bir şekilde bu filmlere geldi. 'Yahu bu filmleri neden yayınlamıyorsun?' diye sorunca, Bismillah dedik. Bir yıl gecikmeyle de olsa, hamdolsun geç oldu ama galiba güzel oldu, hayır oldu." dedi.



İlk beş yılda, finale kalan filmlerin içinden 40 özel çalışmanın seçilerek, TVNET yayın kuşağı için hazırlandığını aktaran Halis, "Kıssa Film Kuşağı, ramazan boyunca perşembe ve cuma hariç her gece 00: 00'da ekranımızda olacak. Diğer geceler ise aynı saatte, bir başka özel projemiz olan Kur'an-ı Kerim Yarışması yayınımız var. Filmlere olan yoğun ilgi sebebiyle sahur ekranımızda tekrar bölümleri de yeniden izlenebilecek." diye konuştu.



"Kıssa Film Kuşağı, zamanı daha renkli kılacak"



İsmail Halis, nitelikli video, belgesel, haber ve program içeriklerini hem ekranda hem de tüm sosyal medya platformlarında izleyiciyle buluşturduklarını kaydederek, " Türkiye'deki haber kanalları ve diğer kanallar arasındaki özgün ve tekil konumumuzu bugüne dek ürettiğimiz birçok özel projeyle sürdürdük. Türkiye ve tüm dünyanın evde kaldığı, en büyük dünyamız olan evlerimizde, ailemizle geçireceğimiz bu bereketli Ramazan ikliminde, Kıssa Film Kuşağımız zamanı daha da bereketli ve renkli kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



TVNET'in yıl boyu nitelikli ve özgün yayıncılığı sürdürdüğünün altını çizen Halis, ramazan ayını her sene farklı içerikle taçlandırma çabasında olduklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki televizyonculuk ve ramazan yayıncılığı çıtasını bambaşka bir yere çektik hamdolsun. Bu yıl, bu geleneğimizi devam ettiriyor, medeniyet hafızamızı inşa eden şehirlerimizden Semerkant ve Buhara'da gerçekleştirdiğimiz özel çekimlerimizi ramazan boyunca izleyicimizle buluşturuyoruz. İftar ve sahur programlarımızdaki özel konuk ve içeriklerimizin yanında, birçok yazar ve sanatçının, evlerinde, kendi telefonlarıyla çekip paylaştığı 'İki Sayfa' adlı, iki sayfalık kitap okumasını da ramazan boyunca izleyicimizle buluşturuyoruz. Laf aramızda şunu da söylemiş olayım, bu yıl bütün içeriğimiz arasında en yoğun ilgiyi, 'Kıssa Film Kuşağı' gördü diyebilirim."



"Ramazan ayının maneviyatına katkı sunacak"



Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Proje Koordinatörü Cemil Nazlı ise yurt içinden ve yurt dışından yarışmaya katılan yönetmenlerin filmlerinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.



İnsanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde vakit geçirdiklerine işaret eden Nazlı, "Yarışmanın 5 yıllık kurumsal arşivi, ülkemizin ve dünyanın salgınla mücadele ettiği günlerde, ramazan ayının maneviyatına küçük de olsa bir katkı sunacak. Bu kültür hafızasını, insanlarımızın hizmet, ilgi ve beğenisine açmak için en doğru zaman." diye konuştu.



Cemil Nazlı, 5 yıldır sinema eğitimi verilen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi öğrencilerinin çektiği filmlerin de Kıssa Film Kuşağı'nda yayınlandığını vurgulayarak, izleyicide oluşacak heyecan ve teveccühe göre kuşağın her yıl devam etmesinin planlandığının altını çizdi. Nazlı, eserlerin yayınlanmasına vesile olan TVNET yöneticilerine, eser sahiplerine ve emeği geçenlere de teşekkür etti.



Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'na, Hz. Muhammed'in hayatından bir mesajın işlendiği kısa kurmaca, belgesel ve animasyondan oluşan eserler katılıyor.



Yarışmanın organizasyon ve danışma heyetinin aldığı kararla, 2014'ten itibaren yarışmada finale kalan filmlerden hazırlanan seçki, eser sahiplerinden gerekli izinler de alınarak sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.



Bu akşamki yayında "Dondurma", "Over Thinking", "Feda", "Hucurat 10" ve "We All Together" eserleri, yarın gece ise "Anne", "Nommo'nun Gemisi", "Geçit", "Tepetaklak" ve "Ceviz" filmleri ekrana gelecek.



Bine yakın eser arasından seçilen ödüllü 40 film, haftanın 5 günü gece yarısından sonra TVNET ekranlarında gösterilmeye devam edecek.