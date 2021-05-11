Kist Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? Kist Belirtileri Hakkında Bilgi

Vücutta bulunan kistler çeşitli bölgelerde yer alabilir. Bu kistler kimi zaman iyi huyludur ve zararsızdır. Kimi zaman ise kötü huylu kistlere rastlanıldığı görülmüştür. Bu yüzden kistlerin ciddiye alınması gerekir. Aksi halde bu kistler çok sayıda olumsuzluğa neden olabilir.

Kist Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Kist, vücudun farklı noktalarında meydana gelen, içleri hava veya sıvı ile dolu olan keselerdir. Bu keseler kapsül veya kabarcık şeklinde olabilir. Zamanla büyüme yapan kistler çeşitli hastalıkların olmasına neden olabilir.

Bazı kistlerin iyi huylu olduğu bilinmektedir. Bu kistler zamanla kendiliğinden kaybolabilir. Kaybolmasa bile kişinin sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmaz. Ancak, kötü huylu olan kistler ise zamanla büyüme yapabilir ve önemli hastalıklara yol açabilir. En korkulan hastalık ise herkesin tahmin edebileceği gibi kanserdir.

Vücuttaki kistlerin birçok farklı çeşidi vardır. Bu çeşitlerin kendilerine has özellikleri vardır ve insan sağlığına etkileri birbirinden farklı olabilir. Kistlerin tedavi edilmesi için özelliklerinin bilinmesi gerekir. Erken teşhis edilen kistlerin tedavisi, geç teşhis edilen kistlere göre daha kolay olmaktadır.

Kist Nedenleri

İltihaplar ve kronik enfeksiyonlar,

Genetik yatkınlık,

Travma veya yaralanmalar,

Hücrede yaşanan deformasyonlar,

Çeşitli hastalıkların vücutta yarattığı olumsuz etkiler,

Doğumsal hastalıklar.

Kiste neden olan durumlar birçok kişide görülebilir. Bu nedenler kişilerin vücudundan iyi veya kötü huylu kistler oluşmasına neden olabilir.

Kist Çeşitleri

Kistin birçok farklı çeşidi vardır. Bu çeşitlerin ayırt edici özelliği ise kistlerin oluşma biçimidir. Ayrıca bu kistlerin görüldüğü yerlerde birbirinden farklı bölgelerdir.

1- Meme Kistleri

Meme dokusunda oluşan bu kist çeşidi birçok ağrıya neden olabilir. Bu kist çeşidi iyi huylu olabildiği gibi kötü huyluda olabilir. Kötü huylu olan kistlerin mutlaka onkolojik tedaviye ihtiyacı vardır. Bu yüzden dikkat etmekte fayda vardır.

2- Yumurtalık ve Rahim Kistleri

Yumurtalıkta ve rahimde endometrium tabakasında görülen bir kist çeşididir. Çikolata kisti diye bilinen kist çeşidi bu guruba girmektedir. İlaç tedavisi ve cerrahi müdahale ile kistin önlenmesi gerekmektedir.

3- Beyin Kistleri

Doğumsal veya sonradan olabilen bu kist çeşidi beyinde oluşmaktadır. Bulunduğu bölgeden dolayı dikkatli bir müdahale ile önlenmesi amaçlanır.

4- Dermoid ve Epidermoid Kistler

Dermoid diye adlandıran kistler en çok çene bölgesinde meydana gelir. Bunun dışında vücudun daha birçok noktasında görülme riski vardır.

Epidermoid kistler ise en çok burun, göz ve kaş bölgesinde meydana gelir. Ayrıca el bileği ve diz gibi çeşitli yerlerde görülebilen farklı kistlerde vardır.

Dermoid ve epidermoid kistler birbirine benzer bir yapıdadır. Genellikle sarımsı-kırmızımsı renkte olurlar. Ayrıca yumru şeklinde görüldükleri bilinmektedir.

5- Böbrek Kistleri

Böbrek kistleri, organın yüzey tabakasında ya da farklı bir noktasında görülebilir. Oluşan kistin organın normal işlevlerine karşı yarattığı etkiler tespit edilerek tedavi edilmeye başlanır.

6- Hidatik Kistler

Vücutta görülebilen en tehlikeli kistlerden olan hidatik kistler; akciğerler, kalp ve karaciğer gibi dokularda görülür. Oldukça tehlikeli oldukları söylenebilir.

Kist Belirtileri Nelerdir?

Kistin olup olmadığını anlamak için bazı belirliler vardır.

Kistin belirtileri, türüne göre farklılık gösterebilir. Yumurtalıkta oluşan kistler üreme hormonlarında çeşitli bozukluklara yol açabilir. Organlarda görülen kistler ise organların işlevlerini bozabilir. Bu gibi belirtilere ek olarak kistin bulunduğu yerde ağrı, kasılma ve karıncalanma görülebilir. Genellikle ise bıçak gibi bir sapma etkisi görülebilir. Bu belirtiler kistin zararlı olup olmadığını belirlemek için oldukça önemlidir.