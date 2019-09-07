Son Dakika Haberleri: Kistik Fibrozis tanısı konan hasta ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kistik Fibrozis tanısı konan hasta ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

1 saat önce

Balıkesir'de, Kistik Fibrozis (solumun ve akciğer enfeksiyonu) tanısı konulan hasta helikopter ambulansla Ankara'ya götürüldü.

Kistik Fibrozis tanısı konan hasta ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi, System.String[]

Balıkesir'de, Kistik Fibrozis (solumun ve akciğer enfeksiyonu) tanısı konulan hasta helikopter ambulansla Ankara'ya götürüldü.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki 2. basamak yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği ve Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 27 yaşındaki erkek bir hastanın tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopter istendi.

Bunun üzerine hasta, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine helikopterle götürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün denize girdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yayınlandı
Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Son 10 yılda sigara nedeniyle işletmelere ve tiryakilere 330 milyon liradan fazla ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kistik Fibrozis tanısı konan hasta ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]