Kistik Fibrozis tanısı konan hasta ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
1 saat önce
Balıkesir'de, Kistik Fibrozis (solumun ve akciğer enfeksiyonu) tanısı konulan hasta helikopter ambulansla Ankara'ya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Balıkesir'de, Kistik Fibrozis (solumun ve akciğer enfeksiyonu) tanısı konulan hasta helikopter ambulansla Ankara'ya götürüldü.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki 2. basamak yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği ve Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 27 yaşındaki erkek bir hastanın tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopter istendi.
Bunun üzerine hasta, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine helikopterle götürüldü.
Atatürk'ün denize girdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yayınlandı Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Son 10 yılda sigara nedeniyle işletmelere ve tiryakilere 330 milyon liradan fazla ceza kesildi